¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£±²óÀï¡¢ÄÅÅÄ³Ø±à£µ¡Ý£´±ÃÌÀ¡×¡Ê£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë½é½Ð¾ì¤Î±ÃÌÀ¤Ï±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤ËÎÏ¿Ô¤­¡¢½éÀïÆÍÇË¤Ê¤é¤º¡£ÇØÈÖ¹æ£¶¤ÎÅÄ¸ýÎËÊ¿ÆâÌî¼ê¤¬ÅêÂÇ¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¤â¡¢»î¹ç¸å¤Ïµã¤­Êø¤ì¤¿¡£»°²ó¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¤¿ÅÄ¸ý¡£¼«¤é¤Îµ¾Èô¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç·üÌ¿¤ËÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£Áö¼Ô¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤âÇ´¤ê¤ÎÅêµå¡£±äÄ¹½½°ì²ó¤Ë¤Ï°ì»þ¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Ä¾¸å¤ËÁê¼ê¤Îµ¤Ç÷¤Î¥Ø