¿·Ç³³Ù¤ÎÊ®²Ð¤Î±Æ¶Á¤Ç½ÉÇñµÒ¤Î¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿Æ°¤­¤Ç¤¹¡£Ì¸Åç»Ô¤ÏÍè·î15Æü¤«¤é»ÔÆâ¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë1Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë1¿Í2000±ß¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ ¡ÊÌ¸Åç»Ô Ãæ½Å¿¿°ì»ÔÄ¹¡Ë¡Ö´Ñ¸÷µÒÍ¶Ã×»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ØÌ¸Åç¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¡ª1Ëü¿Í¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤Ë¤è¤ë½ÉÇñ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë½õÀ®¶â¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡× ¤³¤ì¤ÏÌ¸Åç»Ô¤ÎÃæ½Å»ÔÄ¹¤¬7Æü³«¤¤¤¿²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿·Ç³³Ù¤Ï6·î22Æü°Ê¹ß¡¢ÃÇÂ³Åª¤ËÊ®²Ð¤·¹ß³¥¤ä