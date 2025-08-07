タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。8月6日（水）放送の「YellowHat TODAY’S KEY NUMBER」のコーナーでは、過去最多となる120の国と地域が参列した広島・原爆の日の平和記念式典について取り上げました。パーソナリティの吉田明世、ユージ◆広島・原爆の日、平和記念式典に過去最多の参列8月6日（水）、アメリカ