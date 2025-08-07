俳優の鈴木拡樹と５人組グループ・７ＯＲＤＥＲの安井謙太郎が７日、東京・池袋のサンシャイン劇場で行われた舞台「死神遣いの事件帖終（ファイナル）」（１７日まで同所）の取材会に出席した。「死神遣いの事件帖」は、映画と舞台が連動するメディアミックス企画。２０年に始動し、今作で完結を迎える。主人公の探偵・久坂幻士郎を演じる鈴木は、「たくさんの人に愛してもらいファイナルにたどり着けました」と感慨深げ。「