¼¯»ùÅç»Ô¤ÎóÕÌÀ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¼Ì¿¿²È¡¦ÅÄÃæÃ£Ìé¤µ¤ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤¬»³·Á²°¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Êµ­¼Ô¡Ë¡ÖóÕÌÀ´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÅÄÃæÃ£ÌéÅ¸¡Ø¤ß¤¿¤Æ¤Î¤¯¤ß¤¿¤Æ¡Ù¡£»³·Á²°¤Ç¤âÅÄÃæÃ£Ìé¤µ¤ó¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡× ¼¯»ùÅç»Ô¤Î»³·Á²°¤Ç¤­¤Î¤¦6Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÅÄÃæÃ£ÌéÅ¸¤ß¤¿¤Æ¤Î¤¯¤ß¤¿¤Æ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥×inYAMAKATAYA