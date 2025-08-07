トランプ関税で大幅減益や赤字転落が相次ぐ自動車業界。7日、最大手のトヨタ自動車が最新決算を発表しました。 アメリカのトランプ政権は4月、輸入自動車に25％の追加関税を発動しました。 日本からの輸出車には現在、もともとの関税とあわせて27．5％の関税がかけられています。日米両政府は7月、自動車関税を15％に引き下げることで合意しましたが、もともとの関税と比べれば負担は6倍に。さらに、引き下げの時期は