大人数で集まるなら、おすすめなのが、大人も子どもも一緒になって盛り上がれる“大人数ボードゲーム”だ。ルールがシンプルで初めてでもすぐに参加できるものから、心理戦や会話で盛り上がるタイプまで、幅広いジャンルがそろっている。今回は、旅行先や帰省の団らん、雨の日のおうち時間にもぴったりな、時間を忘れて熱中できるボードゲームを厳選して紹介する。【写真】笑いと興奮が止まらない！ボードゲーム界隈で話題の作品