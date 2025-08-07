異常とも言える今夏の暑さ。こう暑いと朝起きるのも億劫になりますが、それはどうやらワンちゃんにとっても同じみたいです。飼い主さんに背を向け、ベッドに横たわったまま、起きる気配を見せないのは白柴の「まつ」ちゃん。ちょっぴりお疲れモードでしょうか。その背中からはどこか哀愁すら感じられます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】13歳になる白柴のまつちゃんは、日頃は飼い主さんが働くガソリンスタ