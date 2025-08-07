¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè3Æü1²óÀï°°Àî»ÖÊ÷¡½¹­ÎÍ¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¹Ã»Ò±à¡Ë°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤¬¶¯¹ë¡¦¹­ÎÍ¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£4²óÀèÆ¬¤Î3ÈÖ¡¦²¯Äç¤ÎÂÇµå¤¬Í··â¡¦ÇòÈ±¤Î¼ººö¤òÍ¶¤Ã¤ÆÆóÎÝ¤ò´Ù¤ì¤¿¡£4ÈÖ¡¦¾¾ËÜ¤ÎÆó¥´¥í¤Ç»°ÎÝ¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢5ÈÖ¡¦ÀÐÅÄ¤¬ÀèÀ©¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£°°ÀîÂç³Ø¹â¤«¤é23Ç¯¤Ë¸½¹»Ì¾¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¾¡¤Æ¤Ð1993Ç¯²Æ°ÊÍè¡¢¹Ã»Ò±à32Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£