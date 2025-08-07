10〜15日に伊勢崎オートで行われる「SG第29回オートレースグランプリ」に出場する新井日和（22＝伊勢崎・35期）が7日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れた。伊勢崎の夏の風物詩であるナイター開催のグランプリ。5日には国内最高気温を更新する41.8度を記録した地で“熱い”戦いが期待される。2021年デビューの新井は1月の地元G1シルクカップで優勝戦に出場するなど、S級以外の選手の優勝戦ポイントで5位となり出