トランプ政権が日本に対して発動した「相互関税15％」をめぐり日米で認識の違いが指摘されていることについて、石破首相は「齟齬はないことはアメリカ側と確認している」と強調しました。石破首相「既存の関税率が15％以上この品目には課されないと、15％未満の品目については既存の関税率を含め15％が課されると、このような認識について、日米間に齟齬はないということは米側と確認をいたしておるところです」石破首相は「現在訪