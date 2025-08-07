自民党の保守系国会議員のグループが7日、石破総裁の即時辞任や総裁選の実施、戦後80年にあわせたメッセージを発出しないよう求める要望書を提出しました。「日本の尊厳と国益を護る会」代表・青山繁晴参院議員「石破総裁のもとで行われた2度の国政選挙で示された、主権者たる国民の意思を尊重すべきであります。我が党に敗北を突きつけた民意を、真正面から受け止めるべきであります」自民党の保守系グループ「日本の尊厳と国益を