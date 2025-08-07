（台北中央社）第2次世界大戦終結から今年で80年を迎えるのに合わせ、国史館は6日、関連のシンポジウムや特別講義、史料の特別展を実施すると発表した。国民と共に重要な年代の歴史を顧みるとしている。特別講義は7日から11月4日まで計6回開く。国民党政権の領土に関する訴えや戦後の変局、接収や政権交代、原住民（先住民）族政策、経済統制、終戦などをテーマにした。15日〜17日には日中戦争の終結と接収に関する学術シンポジウ