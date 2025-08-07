（台北中央社）中央気象署（気象庁）は7日、同日午後3時45分ごろに東部沖でマグニチュード（M）6.2の地震が発生したことを受けて記者会見を開いた。今後、マグニチュード5〜5.5程度の余震が発生する可能性を排除しないとしつつ、震源が台湾から100キロ以上離れているため、北部の震度は1程度にとどまるだろうとの見方を示した。震源は北東部・宜蘭県政府の東南東128.9キロの東部海域で、震源の深さは88.1キロ。宜蘭県や東部・花蓮