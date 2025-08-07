¤³¤È¤·11·î¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤òPR¤·¤è¤¦¤È¡¢¤­¤ç¤¦¡¢¥­¥ã¥é¥Ð¥ó¥«ー¤¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å¡¢¸©Ä£¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¥­¥ã¥é¥Ð¥ó¥«ー¤Ç¤¹¡£¤³¤È¤·6·î¤«¤éPR¤Î¤¿¤áÁ´¹ñ½ä²ó¤ò¥¹¥¿ー¥È¡¢º£·î¡Ê8·î¡Ë1Æü¤Ë»³¸ý¸©¤ËÆþ¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¼ª¤¬¤­¤³¤¨¤Ê¤¤¡¦¤­¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î