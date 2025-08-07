卓球男子シングルスで全日本選手権覇者の松島輝空（木下グループ）は、最後まで気持ちを切らさずに戦い抜いた。男女シングルスの世界ランキング上位選手で争われるＷＴＴチャンピオンズ横浜初日（７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の１回戦で世界ランキング２０位の松島は、同２２位の李尚洙（韓国）に３―２で逆転勝ち。第１、第２ゲームを落とすも、第３、４。５ゲームを連取した。試合後には「前は０―２になったらすぐあき