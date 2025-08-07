卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は7日、神奈川県の横浜BUNTAIで男子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング20位の松島輝空（木下グループ）は同22位の李尚洙（韓国）と対戦。ゲームカウント3ー2で勝利し2回戦進出を決めた。 ■第3ゲーム以降に形勢逆転 松島は韓国のエース格である難敵との初陣。第1ゲームはビハインドを一度は追いついたものの、デュースの攻防を16－