「巨人−ヤクルト」（７日、東京ドーム）巨人・田中将が約３カ月ぶりの１軍登板。立ち上がりから安定した投球を見せると中盤の危機も粘りを見せ、移籍後自己最長となる５回２／３を投げて３安打２失点で降板した。初回は先頭・太田を１球で中飛に切ると、岩田、内山も打ち取りわずか６球で３者凡退に仕留める。続く二回も村上をスプリットで空振り三振に取るなど、中軸を３者凡退に抑えた。打っては三回の打席に先頭で左中