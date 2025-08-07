ËÌ³¤Æ»Æâ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢£¸·î£·Æü¤¬¡Ö¼·Í¼¤ÎÆü¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÕÆâ»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼·Í¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÅÁÅý¹Ô»ö¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ë¡Ö¤í¤¦¤½¤¯¤Àー¤»¡¢¤Àー¤»¤è～¡×ÃÕÆâ»ÔÆâ¤ÎÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¼·Í¼¤ÎÉ÷½¬¡Ö¤í¤¦¤½¤¯¤â¤é¤¤¡×¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¿Í¤«¤é¤í¤¦¤½¤¯¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¤ª²Û»Ò¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¹Ô»ö¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢ÊÝ°é±à¤¬Ä®Æâ²ñ¤È