2025年7月9日（水）から、『札幌プリンスホテル』にて、北海道にのみ生息する“エゾモモンガ”と“エゾリス”をテーマにしたコンセプトルームが販売開始されました。 画像：株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 北海道の広大な自然の中にひっそりと暮らす、小さな野生動物たち。中でもエゾモモンガとエゾリスは、その愛らしい姿が多くの人に親しまれています。 画像：株式会社西武・プリンスホテル