演歌歌手真田ナオキ（35）が9月3日に新曲「一匹狼のブルーズ」を発売する。16年の歌手デビュー曲「れい子」から20年のメジャーデビュー曲「恵比寿」をへて今年4月発売の「Nina」まで、全曲の作詞作曲を師匠の吉幾三（72）が手がけてきたが、今回初めて吉以外の作った作品を表題曲にした。「一匹−」はロックバンド怒髪天のボーカル増子直純（59）が作詞し、ギターの上原子友康（58）が作曲。疾走感のある“JAPANESE R＆E（リズム＆