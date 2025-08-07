H.I.S. Mobileは、現在開催中の「HISモバイル7周年記念キャンペーン」の第2弾「友だち・家族紹介割キャンペーン」において、期間限定で特典を大幅アップした特別キャンペーンを2025年8月8日(金)17:00より開始します。 H.I.S. Mobile「友だち・家族紹介割キャンペーン」 【実施期間】2025年8月8日(金)17:00〜18日(月)10:00(11日間)【対象】全員(制限なし)【紹介者特典】Amazonギフト券1,500円分(1名紹介につき、