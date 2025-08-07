¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡Ê37¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÌÚ²¼¤Ï¡ÖRirina 13ºÐbirthday 2025.0806¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ä¹½÷¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ä¸½ºß¤Î»Ñ¤òÆ°²è¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ê¤ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¤Ë»÷¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤¤¤äÈþ¤·¤¯À®Ä¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£