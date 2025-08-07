あると役立つポリ袋が【3COINS（スリーコインズ）】ならではのデザインでおしゃれにアップデート。便利さはそのままに、見た目が可愛いポリ袋は、使うたびに気分が上がりそうです。今回は、おすそ分けやお出かけのお供としても活躍する、注目の新作ポリ袋を紹介します。 使い切るまで楽しめる「手提げポリ袋：S（50枚入り）」 Sサイズの「手提げポリ袋」は約縦41 × 横23cmで、毎日のちょっとした持ち歩きや、