ÇðÌÚÍ³µª¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¡ÚºÇ¿·ËèÆü¥á¥¤¥¯¡Û¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÀ¹¤ì¤ë¡ªº£Ç¯¤Î²Æ¤ÏÀäÂÐ¤³¤Î¥á¥¤¥¯¡Ù¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥á¥¤¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°¦ÍÑÉÊ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û ÇðÌÚÍ³µª¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¡×¡ÈÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¡É¤È¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤¿Å®°¦¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥·¢£¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼Æ°²èÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¥·¥Ô¥·¥Ô¡ß¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è/¥Æ¥£¥¢¥¹¥±¥Ã¥Á¥é¥¤¥Ê¡¼ 01Beige Art ÀÇ¹þ1,320±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë ¤³