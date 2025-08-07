俳優の広瀬すず、松下洸平が7日、都内で行われた映画『遠い山なみの光』（9月5日公開）完成披露舞台あいさつに登壇。劇中では夫婦役を務めている2人が、撮影秘話を打ち明けた。【動画】広瀬すず、10年前の映画『海街diary』で立ったカンヌを回顧「あの時の自分を殴ってやりたい」広瀬が「これは私が悪いんですけど（松下の）ネクタイを結ぶシーンがあったのですが（実生活で）結んだことがなくて…。何回も練習させていただい