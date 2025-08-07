◆プロ・アマ交流戦巨人３軍２―０東洋大（７日・Ｇ球場）右肩のコンディション不良で離脱していた巨人の平内龍太投手が復帰登板を果たした。３軍・東洋大戦（Ｇ球場）に先発。最速は１４９キロを記録し、１回を無失点に抑えた。「ブルペンから変化球がよかった」と配球は捕手・坂本達に一任。先頭に中前安打を許したが、２番打者をツーシームで空振り三振に打ち取ると、３番打者の打席ではけん制で一塁走者を刺した。２死走