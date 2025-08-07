大相撲の夏巡業が７日、茨城・古河市のイーエスはなもも体育館で行われた。幕内・豪ノ山（武隈）は関取衆による申し合い稽古で小結・欧勝馬らと相撲を取って調整。先場所は西前頭６枚目で９勝６敗と勝ち越したが「何回も上位戦ではね返されているので、そこを頭に入れて意味のある稽古、準備をしたい」と表情を引き締めた。今月３日、女子プロゴルファーの山下美夢有（みゆう、花王）がＡＩＧ全英女子オープンを制した。同じ大