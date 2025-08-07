活動自粛中の７人組ダンス＆ボーカルグループ「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」のボーカル・今市隆二がナビゲーターを務めるＪ―ＷＡＶＥのラジオ番組「ＳＰＡＲＫ」（木曜・深夜０時）の代役ナビゲーターを「三代目」の同僚・「ØＭＩ」（登坂広臣）が務めることが７日、同局から発表された。この日、公式ＨＰで「『ＳＰＡＲＫ／木曜日』に関するお知らせ」の表題のもと「毎週木曜日２４：００〜２５：００放送の