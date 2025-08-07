Instagramに投稿されたのは、ワンコが飼い主さんと出会った頃の様子と、お家に迎えてから約1年が経過した現在の様子です。 ワンコはとてもおとなしい性格だったのですが、一緒に過ごすうちに変化があったそうで…？投稿は記事執筆時点で2万5000回再生を突破し、想像以上の変わりように驚く人が続出しています。 【動画：『トップクラスにおとなしい』と言われた赤ちゃん犬→一緒に暮らすうちに…現在の『まさかの変貌っぷり』】