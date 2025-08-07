YouTuberでWWEにも参戦しているローガン・ポール（30）が7日までに更新された自身のポッドキャスト番組「IMPAULSIVE」を更新。10月開催されるWWE日本ツアーへの参戦を熱望していることを明かした。この日は現WWE女子王者のティファニー・ストラットンをゲストに招いてトークを展開した。その中でローガンは「トリプルHに“ジャパンツアーのオファーしてくれ！”と言ったんだ」と10月に開催予定のWWE日本ツアー参戦を熱望して