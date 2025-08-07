国土交通省は7日、朝日新聞社の運航するヘリコプターが5日昼、エンジンの不具合発生を示すライトが点灯したとして神奈川県中井町の空き地に不時着したと発表した。乗っていた4人にけがはなく、エンジンなどの損傷も現時点で確認されていないとしている。国交省によると、5日午前10時25分ごろに羽田空港を離陸し、空港から西南西約65キロの上空を飛行していた同11時10分ごろにライトが点灯。安全に降りられる場所を探し、約10分