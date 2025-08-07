「県立高校はどうなる？」。少子化が進む中、将来的なあり方が議論されています。私立高校の授業料無償化も控えている中、「公立離れ」が進んでしまうのでしょうか。 7日に開かれたのは、県立高校のあり方を考える有識者などの会議です。今後10年間の魅力ある学校づくりと、少子化を見据えた環境の整備について、昨年度から話し合われています。 7日に示された提言案では、再来年の2027年度から2034年度の間に、県立高校50校