Æ»Ï©¤Î´ÙË×»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Î²ñµÄ¤¬7Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢Ê¡²¬¸©¤ä»ÔÄ®Â¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ê¡²¬¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤ä»ÔÄ®Â¼¤Î¤Û¤«¡¢Æ»Ï©¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëµ¡´Ø¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·6·î¤Ë¤ÏÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î¹ñÂÎÆ»Ï©¤Ç¡¢±«¿å´É¤Î¿·Àß¹©»ö¤Îºî¶ÈÃæ¤ËÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â´ÙË×»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÂÐºö¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñµÄ¤Ç¤ÏÅÅµ¤¤ä¥¬¥¹¡¢¿åÆ»¤Ê¤É¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëºòÇ¯