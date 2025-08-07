ÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¤Ï7Æü¡¢°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËëÆâ¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¡Ê22¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬ËëÆâ¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê31¡á¹Ó¼®Éô²°¡Ë¤äÆ±¡¦Ê¿¸Í³¤¡Ê25¡á¶­ÀîÉô²°¡Ë¤é¤ÈÀºÎÏÅª¤ËÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£Ç®³¤ÉÙ»Î¤ÏËëÆâ¡¦°¤±ê¡Ê31¡áï¤»³Éô²°¡Ë¡¢Æ±¡¦º´ÅÄ¤Î³¤¡Ê38¡á¶­ÀîÉô²°¡Ë¡¢Æ±¡¦ÀµÂå¡Ê33¡á»þÄÅÉ÷Éô²°¡Ë¤È¤È¤â¤Ëº£Ç¯¤Î²Æ½ä¶È¤ÎÉ÷µª·¸¤òÌ³¤á¤ë¡£ÎÏ»Î¤é¤ÎÉþÁõ¤äÌÀ¤±²Ù¼þÊÕ¤Ê¤É¤òÃí»ë¤·¡¢É÷µª¤òÍð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌòÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¡£¤ß¤ó