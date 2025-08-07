北京の日本大使館で開かれた、日本酒の魅力を発信するイベントの開幕式＝7日【北京共同】中国北京市の日本大使館で7日、日本酒の魅力を発信する体験イベントの開幕式が開かれた。イベントは日本の若手醸造家らが中心となり、14道県から約20の蔵元が出展。北京市内で8〜10日の日程で実施される。開幕式に出席した石川県能登町の鶴野酒造店の14代目蔵元、鶴野晋太郎さん（36）は昨年の能登半島地震で蔵が全壊するなどし、再建を