ÀÐÇË¼óÁê¤Ï£·ÆüÌë¡¢Æ±ÆüÈ¯Æ°¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÀÇÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÊÆ¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆÄÌ¤ê¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦ÊÆÂ¦¤ËÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼óÁê´±Å¡¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤ËÅ¬ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤ò½¤Àµ¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¤¿¤À¤Á¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¡¢ÊÆÂ¦¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆÎ¾À¯ÉÜ¤Ï£··î¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÎÀÇÎ¨¤ò£±£µ¡ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂ¦¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë£±£µ¡ó°Ê¾å¤Î´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÊÌÜ¤Ë