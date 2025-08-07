旬のグラビアアイドルたちが勢揃いしたオール撮り下ろしのグラビア雑誌『UTB:G』（ワニブック）Vol.8が発売されました。巻末には豊田ルナさんが登場しました。【写真】Fカップのマシュマロボディを披露した西野夢菜さん前号が大好評につき、早くも今年2冊目のリリースとなる『UTB：G』。今号は、水着グラビア一色のボリューム満点な内容に仕上がっています。巻末を飾ったのはグラビア界で圧倒的な存在感を放つ豊田さん。ナチュラル