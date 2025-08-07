¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¥Ö¥é¥ó¥ÉNo.1¢¨2¤Î¥ë¥ë¥ë¥ó¤«¤é¡¢¿´¤âÈ©¤â¤È¤­¤á¤¯¿·ºî¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ë¥ë¥ë¥ó Åí¥¦ー¥í¥ó¡ÊÅí±¨Î¶Ãã¤Î¹á¤ê¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó5000Ç¯Á°¤«¤éÄ¹¼÷¤ä¼ãÊÖ¤ê¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡ÈÅí¡É¤È¡¢È©¤òÀ°¤¨¤ë¡È±¨Î¶Ãã¥¨¥­¥¹¡É¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Ìþ¤·¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é·ò¤ä¤«¤Ê¤×¤ë¤óÈ©¤òÌÜ»Ø¤»¤ë1Ëç¡£2025Ç¯8·î7Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎPLAZA¡¦MINiPLA¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¢ö Åí¤È±¨Î¶Ãã¤ÎÎÏ¤ÇÈ©¤Ë¤´Ë«Èþ