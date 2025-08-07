元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんは8月7日、自身のInstagramを更新。娘＆息子とハワイで撮影した親子ショットを公開しました。【写真】加護亜依＆娘＆息子の親子ショット「お友達ファミリーと、毎日団体行動」加護さんは「充電完了お友達ファミリーと、毎日団体行動いい時間過ごせました！みんなありがとう」とつづり、7枚の写真と1本の動画を公開。アメリカ・ハワイに滞在した時の様子を載せています。青い海や夜の