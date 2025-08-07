5月6日（火）に営業を終了した「ちいかわラーメン 豚」渋谷PARCO店が、9月19日（金）から期間限定で、再オープンすることが決定した。【写真】シーサがお出迎え！渋谷PARCO店限定の立体展示■関東エリアは2店舗展開に「ちいかわラーメン 豚」は、2024年に期間限定オープンした愛知・名古屋店を皮切りに、東京・渋谷、大阪・心斎橋などで展開されてきた、ラーメンメニュー「郎」シリーズをメインとして提供するラーメン店。