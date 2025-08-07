日本ハム・新庄剛志監督の大ファンで知られるモーニング娘。’２５の牧野真莉愛が７日、ＢＳ１０で放送されたプロ野球・日本ハム対西武戦の生中継にゲスト出演した。試合は日本ハム・達孝太投手と西武・今井達也投手による白熱した投手戦。しかし、８回に西武が先制して均衡を破り、日本ハムは得点を奪えず敗戦した。浴衣姿で応援した牧野だったが、「今井投手が素晴らしいピッチングでした」と唇をかんだ。それでも、日本ハ