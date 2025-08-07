神戸新交通は、“拾得物の現金の一部を、警察に届け出ず駅内などに保管していた”という、不適切な事務処理があったと発表しました。確認された総額は５万円以上にのぼり、消耗品の購入などに充てられていたケースもあったといいます。神戸新交通は「私的流用は確認されていない」としています。▼駅の引き出し内の“カンカン”に保管…消耗品の購入にもポートライナーと六甲ライナーを運営する神戸新交通によりますと、駅や車両で