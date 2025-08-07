大相撲の夏巡業が７日、茨城・古河市のイーエスはなもも体育館で行われた。幕内・熱海富士（伊勢ケ浜）は関取衆による申し合い稽古で精力的に汗を流した。先場所は終盤まで優勝争いに絡んで１１勝。秋場所（９月１４日初日・両国国技館）へ「相手がどうというより、自分がどうやるか。どこまでいっても完璧というのはないので、それに向かってやっていきたい」と意気込んだ。夏巡業の「風紀係」に任命されたことも明らかになっ