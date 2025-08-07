大相撲の夏巡業が７日、茨城・古河市で行われた。横綱・大の里（二所ノ関）は稽古では基礎運動に加えて、十両・欧勝海（鳴戸）に対してぶつかり稽古を行った。「慣らして基礎基本をやって秋場所に向けてやっていく」と明かした。部屋は同じ茨城にあり、師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）も来場。「（２９日には茨城・）牛久巡業もある。盛り上がっていると思う」とうなずいた。この日は左足を痛めて名古屋場所を途中休場