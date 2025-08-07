お笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次が７日、東京・池袋ＰＡＲＣＯで８日〜９月１日まで開催される「ロバート秋山ｐｒｅｓｅｎｔｓ『１０周年クリエイターズ・ファイル胸やけ大博覧会』ｉｎ池袋」でメディア向けギャラリーツアーを行った。秋山が様々な職種の人物にふんし、架空のインタビューを受けるという人気芸「クリエイターズ・ファイル」の過去作品を集めた展覧会。この日は「５０年以上愛され続ける伝説のナイトプレイ