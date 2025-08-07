＜氣志團万博2025 〜関東爆音パビリオン〜＞が11月15日および16日、昨年2024年に引き続き千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールにて開催される。このたび、出演アーティストの日割りが発表となった。初日11月15日には、打首獄門同好会、岡崎体育、OKAMOTO’S、氣志團、聖飢魔II、7ORDER、10-FEET、細川たかし(OPENING CEREMONY ACT)、ももいろクローバーZ、柳家睦＆THE RATBONES (WELCOME ACT)、ROTTENGRAFFTYが出演。２日目11月1