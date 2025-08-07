ドルトムントが新ユニフォームを発表ドイツ1部ボルシア・ドルトムントが2025-26シーズンに向けた新ホームユニフォームを発表した。黒と黄色というクラブの象徴的な配色をベースに、胸元には歪んだ黒のグラフィックを大胆に配置。クラブの情熱とファンのエネルギーを視覚化した仕上がりとなっており、「サッカーで最も目立つ色」というコンセプトが際立つデザインとなっている。今回のキットは、スタジアムの熱狂をインスピレー