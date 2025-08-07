公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」が実施した調査で、競輪・オートレースファンの願望が明らかになった。大穴を当てた際の払戻金の使い道として、最も人気を集めたのは「旅行」だった。オッズパークとはオッズパークは「地方からニッポンをドキドキさせる」をスローガンに掲げ、地方公共団体が運営する公営競技（地方競馬・競輪・オートレース）のインターネット投票サービスを提供している。サービスの