Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡Ê¹Ã»Ò±à¡ËÂè3ÆüÂè4»î¹ç¡¢¹­ÎÍ¡Ê¹­Åç¡Ë¡Ý°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ï¸á¸å7»þ29Ê¬¡£»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤³«»Ï»þ¹ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹­ÎÍ¤Î¥¢¥ë¥×¥¹¤Ë¤Ï¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¿áÁÕ³ÚÉô¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢¹µ¤¨Éô°÷¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ÇÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Æ±¹»¤Ï6Æü¡¢º£Ç¯1·î¤ËÎÀÆâ¤ÇË½ÎÏ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢Èï³²À¸ÅÌ¤Ë¼Õºá¤¹¤ëÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇÄ°®¤·¤¿¤Èµ­¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢4¿Í¤Î2Ç¯À¸¤¬1¿Í¤Î1Ç¯À¸¤ÎÉô